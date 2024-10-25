Россияне ответили, какие меры помогают им обезопасить себя в маникюрных салонах

Более трети (37%) россиян делают маникюр только у проверенного мастера, потому что опасаются подхватить какую-то болезнь, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,3 тыс. человек.

Еще 2% опрошенных добавили, что приносят к мастеру свои наборы для маникюра, чтобы быть уверенными, что их здоровью ничто не угрожает.

«Просто не надо бояться требовать. Дезинфекция инструментов, которые будут использованы при работе с вами, должна проходить в вашем присутствии. Я так мастера своего приучила», — поделилась респондентка.

19% участников опроса ответили, что ходят в любые салоны и не боятся заразиться во время маникюра. 37% опрошенных признались, что делают маникюр самостоятельно, потому что очень боятся за свое здоровье.

«Максимально перенесла уход за собой в домашние условия, при жесткой необходимости — только проверенный мастер. Но и это 100% безопасности не дает», — сказала участница исследования.

Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что не делают маникюр.

23 октября сообщалось, что в Пскове женщина во время обследования случайно узнала, что у нее ВИЧ, которым ее заразили на маникюре. На данный момент россиянку выписали из стационара и направили к специалистам центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Ранее инфекционист объяснил, можно ли заразиться ВИЧ во время маникюра.