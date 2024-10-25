Врач перечислила болезни, которыми можно заразиться во время маникюра

Во время маникюра можно заразиться гепатитом В и С, а также ВИЧ-инфекцией, если на инструменты для маникюра попадет кровь. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, врач-инфекционист Елена Мескина.

«У нас есть разные инфекции, например бактериальные, и если человек болен той же стафилококковой или стрептококковой инфекцией, она тоже может передаться. Крайне редко может встретиться еще и герпетическая инфекция, которая вызывает панариций», — добавила эксперт.

По ее словам, для защиты от гепатита В можно сделать прививку. При этом Мескина уточнила, что при правильной обработке инструментов вероятность подхватить какое-либо заболевание достаточно низкая. Она подчеркнула, что для этого мастер должен четко придерживаться санитарных правил.

23 октября сообщалось, что в Пскове женщина во время обследования случайно узнала, что у нее ВИЧ, которым ее заразили на маникюре. На данный момент россиянку выписали из стационара и направили к специалистам центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Ранее россияне ответили, какие меры помогают им обезопасить себя в маникюрных салонах.