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Напуганная кредитами российская семья отдала мошенникам 2 млн рублей

В Первоуральске семья доверилась мошенникам и лишилась 2 млн рублей

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Depositphotos

В Первоуральске семья лишилась 2 млн рублей, доверившись мошенникам. Об этом сообщает Perv.life.

По информации издания, мужчине позвонил незнакомец, представившийся якобы сотрудником Росфинмониторинга. Аферист убедил его, что на имя россиянина якобы оформлены заявки на кредиты, и одна из них уже одобрена. Под предлогом сохранения средств мошенник предложил ему снять деньги со счета и перевести их по указанным им реквизитам.

После этого преступники реализовали аналогичную схему с отцом и матерью мужчины, убеждая семью, что несуществующие злоумышленники оформляют на них кредиты. Общий ущерб, нанесенный первоуральцам, составил около 2 млн рублей.

Когда мужчина понял, что их обманули, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Коми 10-летняя школьница перевела мошенникам полмиллиона со счетов своего отца.

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