В Коми 10-летняя школьница перевела мошенникам полмиллиона со счетов своего отца

В Коми 10-летняя жительница города Печора поверила мошенникам, которые сообщили ей о «выигрыше в конкурсе», и перевела им со счетов отца более 500 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Коми.

По данным ведомства, в полицию обратился мужчина, который сообщил о хищении с его счетов более полумиллиона. Правоохранители установили, что незадолго до этого его дочь через мессенджер получила сообщение от некоего «блогера», который сообщил ей, что она якобы выиграла в конкурсе.

Во время общения злоумышленники заставили девочку взять мобильный телефон отца и по инструкции войти в банковские платежные приложения. Затем испуганная школьница под диктовку злоумышленника перешла по интернет-ссылкам, где ввела данные, а также цифровые коды из СМС. В итоге со счетов отца девочки списали деньги. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерка инвестировала в мошенников 1,4 млн рублей. 67-летняя женщина решила заработать на бирже, оформила несколько кредитов и перевела их вместе с накоплениями на указанные «брокерами» счета.

Ранее учитель из Петербурга лишился более 7,5 млн рублей, поговорив с мошенниками.