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Финские пограничники смогут следить за людьми и вести тайную разведку

МВД Финляндии предложило наделить пограничников правом слежки и тайной разведки

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Global Look Press

МВД Финляндии предложило наделить Пограничную службу страны правом осуществлять слежку за людьми и тайно собирать разведданные. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Там сообщается, что в будущем финские пограничники смогут следить за людьми, чтобы предотвращать и расследовать преступления. Также МВД хочет наделить сотрудников Пограничной службы полномочиями по осуществлению разведдеятельности, направленной на выполнение задач по обеспечению безопасности границ.

Предложенные МВД поправки должны вступить в силу в июне следующего года.

В конце августа сообщалось, что Пограничная служба Финляндии будет осуществлять радиотехнический мониторинг на границе с Россией, который позволит отслеживать мобильные телефоны как внутри государства, так и на российской территории. По данным СМИ, целью проведения мониторинга будет оценка миграции. Таким образом пограничники смогут отслеживать, в каком месте и сколько людей пытаются пересечь границу.

До этого полиция Финляндии разрешила пограничникам отстреливать одичавших собак в Иматре вблизи границы с Россией.

Ранее русскоязычные жители Финляндии пожаловались из-за закрытия границы с РФ.

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