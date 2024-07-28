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Русскоязычные жители Финляндии пожаловались из-за закрытия границы с РФ

Русскоязычные жители Финляндии подали жалобу в ЕК из-за закрытия границы с РФ

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Shutterstock

Общество русскоязычных жителей Финляндии направило жалобу в Еврокомиссию (ЕК) и петицию в Европарламент (ЕП) из-за закрытия финским правительством границы с Россией. Текст обращения доступен в Telegram-канале организации.

«Правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы. Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию и получили ответ, что все факты будут рассмотрены. Также нами отправлена петиция в Европарламент, она пока на модерации в специальном комитете», — говорится в сообщении.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до нового уведомления. Финляндия начала ограничивать пересечение границы с ноября 2023 года из-за неуправляемого потока беженцев из третьих стран.

26 июля министерство обороны Финляндии заявило о подозрении в предполагаемом «нарушении» российским судном границы морской акватории в Финском заливе.

До этого сообщалось, что сухопутные войска Финляндии вместе с пограничной службой проводят учения с участием авиации в приграничных районах с Россией. В этой связи до начала августа закрыли национальную трассу, которая ведет к КПП «Ваалимаа».

Ранее таможня Финляндии продала на аукционе сотни велосипедов беженцев.

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