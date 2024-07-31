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Финляндия разрешила отстреливать одичавших собак у границы с Россией

Полиция Финляндии разрешила отстреливать одичавших собак у границы с Россией

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Global Look Press

Полиция Финляндии разрешила пограничникам отстреливать одичавших собак в Иматре вблизи границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба финской полиции.

«Полиция дала разрешение, поскольку в последние дни одичавшие собаки стали приближаться к людям и населенным пунктам», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в полицейское управление на юго-востоке Финляндии поступало несколько сообщений об агрессивной стае диких собак. Стая двигалась в сторону российской границы, часть из них пересекла ее.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии не будет открывать контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией в качестве эксперимента. По его словм, есть риск, что если пункт пропуска будет открыт, «Россия продолжит пропускать людей через границу нелегально».

Ранее русскоязычные жители Финляндии пожаловались из-за закрытия границы с РФ.

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