В Англии доберман вцепился в лицо девочки, когда она хотела его поцеловать, пишет Daily Mail. После этого пострадавшей наложили десятки швов.

Как пишут СМИ, инцидент произошел, когда маленькая девочка играла с двухлетним доберманом и решила его поцеловать. В этот момент собака вцепилась ей в лицо. На крики прибежали взрослые, которые оттащили пса от ребенка и отвезли пострадавшую в больницу.

Состояние девочки было настолько плохим, что ей потребовалась срочная операция, в ходе которой хирурги буквально по частям собирали ее лицо. Собака, напавшая на человека, была изъята у хозяев полицейскими и позже усыплена.

Сержант Мэтт Даффи отметил, что необходимо учитывать стрессовые ситуации для собак и обеспечивать им безопасное пространство, особенно в период, когда в домах появляется больше гостей.

Ранее в Таиланде метровая кобра пробралась в спальню и укусила 13-летнего мальчика.