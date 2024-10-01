Метровая кобра пробралась в спальню и укусила 13-летнего мальчика

На северо-востоке Таиланда кобра пробралась в детскую комнату и укусила 13-летнего подростка за ногу. Об этом сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел в районе Тамбон Лао, школьник проснулся от резкой боли в ноге. Мальчик сумел выбежать из комнаты и запереть дверь. Пострадавшего ребенка доставили в больницу с укусом на ноге. Состояние мальчика сейчас не вызывает у медиков опасений, он получает необходимое лечение.

Спасатели сумели отловить метровую кобру, которая пробралась в дом через незапертую дверь. По словам местных жителей, рядом с жилым комплексом нет леса, из которого бы могла приползти змея, квартиры и придомовую территорию будут обследовать специалисты.

До этого сообщалось, что в Индии питбуль спас детей от разъяренной королевской кобры, которая пыталась на них напасть. Пес по кличке Дженни успешно отразил атаку королевской кобры, проникнувшей в сад, где играли дети. Увидев рептилию, малыши начали кричать от страха. Собака в этот момент была на другой части участка, но мгновенно отреагировала на опасность, освободилась от поводка и вступила в схватку со змеей.

Ранее ядовитая змея заползла мужчине в трусы, пока он спал.