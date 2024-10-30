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Названы качества, которыми должны обладать начальники-лидеры

Специалист Скуйбеда: начальники должны вкладываться в развитие своей команды

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ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

Начальник должен уметь управлять эмоциями своих сотрудников, чтобы быть для них лидером. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказал директор по развитию бизнеса инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда.

По его словам, начальнику также стоит быть открытым и честным с коллегами, чтобы они ему доверяли. Он должен вкладываться в развитие своей команды, организовывать онлайн-тренинги и менторство, а также уметь признавать успехи работников и поддерживать культуру обратной связи. Эксперт подчеркнул, что хороший руководитель должен постоянно работать над собой и быть примером для остальных.

«Лидерство — это не должность, а набор действий. Прозрачность, поддержка, развитие и признание — вот что делает вас руководителем, которым гордятся. Будьте тем, кто ведет за собой, а не просто командует», — заключил Скуйбеда.

Опрос kp.ru до этого показал, что более половины (51%) россиян довольны своим начальством. При этом 36% опрошенных ответили, что у них плохой начальник. Некоторые из них уточнили, что им не нравится в нем грубость, другие пожаловались на предвзятое отношение или некомпетентность.

Ранее россияне оценили обратную связь от начальства.

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