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Россияне ответили, довольны ли они своим начальством

«КП»: 51% россиян довольны своим начальством

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Shutterstock

Более половины (51%) россиян довольны своим начальством, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,1 тыс. человек.

При этом 36% опрошенных ответили, что у них плохой начальник. Некоторые из них уточнили, что им не нравится в нем грубость, другие пожаловались на предвзятое отношение или некомпетентность.

«За время работы видела всяких, к сожалению, власть губит все человеческое, тем более что над начальником стоит другой начальник, и нижний обычно гнобит подчиненных, чтобы выслужиться. Заканчивается все это печально», — поделилась участница опроса.

Еще 9% респондентов побоялись признаться в своем отношении к начальству. Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое». Часть из них уточнила, что они работают на себя или на родственников. Некоторые также ответили, что сами являются начальником.

Опрос аналитиков сервиса «Работа.ру», результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что каждый пятый опрошенный россиянин (21%) положительно относится к обратной связи от начальства — это помогает понять, как сделать работу лучше. 68% респондентов считают, что обратная связь должна быть двухсторонней.

Ранее стало известно, в чем нуждаются зумеры на работе.

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