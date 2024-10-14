Россияне оценили обратную связь от начальства

Каждый пятый опрошенный россиянин (21%) положительно относится к обратной связи от начальства — это помогает понять, как сделать работу лучше. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру». Результаты опроса есть у «Газеты.Ru».

68% респондентов считают, что обратная связь должна быть двухсторонней. Они ценят, когда руководители делятся своими ожиданиями, и также готовы обсуждать идеи сотрудников. 8% не любят слышать критику в свой адрес и предпочитают не обсуждать работу с начальством.

87% опрошенных уверены, что встречи «один на один» с руководителем являются важным инструментом для построения доверительных отношений и эффективной коммуникации в команде. По мнению респондентов, такие встречи позволяют сотрудникам обсудить свои достижения, получить обратную связь и выявить области для развития, что способствует личностному и профессиональному росту. Кроме того, это помогает руководителю лучше понять потребности и мотивацию сотрудников, что в конечном итоге улучшает общую продуктивность и атмосферу в коллективе.

Среди тех, кто выступает за встречи с руководством, 14% уверены, что они должны проходить не реже, чем раз в неделю, 26% проголосовали за вариант «не реже, чем раз в месяц». 14% опрошенных будет достаточно встречаться не реже, чем раз в квартал, 4% — не реже чем раз в полгода, 1% — не реже, чем раз в год.

41% опрошенных считают, что график разговоров строить не нужно, а общаться в случае необходимости.

При этом 44% участников исследования дают обратную связь своему руководителю по поводу его работы. 6% делают это постоянно, 14% — время от времени, 23% поступают так только по просьбе начальника. 34% ничего не говорят, так как их никто не спрашивает. Каждый пятый респондент (20%) отметил, что в их компании такой подход не приветствуется. 3% не общаются с руководителем.

В опросе приняли участие более 3 500 пользователей сервиса из всех регионов России.

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