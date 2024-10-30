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Россиянин лишился денег после предложения принять участие в акции по установке счетчиков

Мошенники в Саратове обманули мужчину на 400 тысяч рублей

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Shutterstock

Житель Саратова лишился почти 400 тыс. рублей после общения с мошенниками, которые предложили ему принять участие в акции по установке счетчиков. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

По данным ведомства, накануне 62-летнему мужчине позвонила якобы сотрудница «энергосбытовой компании». Она рассказала ему о том, что в августе ему должно было поступить сообщение с предложением бесплатно установить электрический счетчик. Когда мужчина отметил, что такую информацию он не получал, собеседница направила ему ссылку для скачивания приложения компании и пообещала оформить на него карту банка, куда будут приходить бонусы за покупки.

Мужчина перешел по ссылке и скачал приложение, после чего обнаружил, что с его банковского счета пропало 390 тыс. рублей. Тогда он обратился в полицию, по данному факту завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне сообщалось, что в Саратове мошенники запугали 69-летнюю женщину якобы взломом ее аккаунта на «Госуслугах» и похитили у нее миллион рублей.

Ранее стало известно, что учитель из Петербурга лишился более 7,5 млн рублей, поговорив с мошенниками.

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