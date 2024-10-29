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Мошенники запугали российскую пенсионерку взломом «Госуслуг» и украли у нее миллион рублей

В Саратове пенсионерка позволила мошенникам себя запугать и лишилась сбережений

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Depositphotos

В Саратове мошенники запугали 69-летнюю женщину якобы взломом ее аккаунта на «Госуслугах» и похитили у нее миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, 24 октября с пенсионеркой из Фрунзенского района связались двое неизвестных, которые назвались «сотрудником портала «Госуслуг» и «правоохранителем». Они убедили женщину, что ее аккаунт на портале якобы взломали и теперь ее квартира и дача находятся под залогом. Кроме того, аферисты сказали ей, что от ее имени уже поданы заявки на кредиты.

Преступники под предлогом якобы предотвращения мошеннических действий убедили ее в срочном порядке снять со счетов все деньги и отправить их на «безопасный счет». Россиянка поверила злоумышленникам и последовала их инструкциям.

Общий ущерб от действий мошенников составил миллион рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее топ-менеджер российского KFC отдал мошенникам 5 млн рублей.

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