Россияне рассказали, какими продуктами снимают стресс

Почти половина опрошенных россиян испытывают стресс каждый день. Только 6,8% людей не знают, что такое стресс. 29,4% опрошенных сталкиваются с ним 1-2 раза в неделю, а 40,3% — ежедневно. Это показало исследование «Х5 Клуб», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самые частые поводы для стресса: 38,1% заявили, что стресс вызывает работа; 35,8% — новостной фон; 25% — неопределенность будущего.

При этом вне стрессовых ситуаций опрошенные оценивают свое эмоциональное состояние как позитивное (44,3%) или нейтральное (45%).

Справляться с негативом помогают вечера в кругу семьи (34,2%), разговоры с друзьями (34,2%), путешествия и отдых на природе (31,1%) и еда (16,2%).

23% респондентов в стрессовые периоды тратят на еду больше обычного. 25,9% признались, что заедание стресса стало для них привычкой.

41% участников исследования испытывали чувство эмоционального облегчения после того как поели. Они отметили, что еда вызывает ощущение спокойствия и безмятежности (52,3%), счастья (11,5%).

Также опрос показал, какие продукты питания по мнению респондентов больше всего подходят для борьбы со стрессом: сладости и снеки — выбрали 39,1% опрошенной аудитории; овощи, фрукты и орехи отдали предпочтение 38,7% опрошенных; мясо, птица и деликатесы в борьбе со стрессом выбирают 26,7%; свежая выпечка и алкогольные напитки с результатом 25,1% разделили четвертое место рейтинга.

В список также вошли готовая еда (21,8%), рыба и морепродукты (19,8%), молочные продукты (17,3%).

Нельзя сказать, что опрошенные довольны своей привычкой заедать стресс. 76,7% заявили, что не считают это нормой.

61% опрошенных рассказали, что не намеренно едят во время стресса, это случается спонтанно, при этом почти четверть опрошенных хотя бы раз специально снижали уровень стресса с помощью еды. 5,3% респондентов после этого испытывают грусть, 2,9% — раздражение и даже злость.

Эмоциональное облегчение приносит и сам факт покупки — это подтвердили 61,3% опрошенных. Самой «лечебной» становится покупка чего-то желанного (60,4%) или выгодного (46,3%). 44,3% опрошенных отметили, что больше всего любят сам процесс поиска и выбора товара. А для 13,4% респондентов в целом покупка чего-либо приносит удовлетворение. Меньше всего (7,4%) опрошенных расслабляет возможность потратить деньги.

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