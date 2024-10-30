В Кремле прокомментировали задержание сотрудника «Известий» в США

Задержание оператора «Известий», которого допрашивали 10 часов в американском аэропорту, неприемлемо и противоречит свободе СМИ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации. Подобное отношение к журналисту не красит власти США. Такое отношение к журналистам противоречит свободе СМИ. Для нас это неприемлемо», — сказал пресс-секретарь.

Сообщалось, что в ночь на 29 октября в аэропорту Вашингтона была задержана съемочная группа МИЦ «Известия», которая должна была освещать президентские выборы в США. Несмотря на наличие разрешительных документов, местные правоохранительные органы изъяли у журналистов всю аппаратуру и средства связи, подвергли их многочасовому допросу.

Оператора группы Владимира Боровикова не пропустили в страну, аннулировав его въездную визу. Мужчина был вынужден вернуться в Россию. Кроме того, представителям российского посольства было отказано в возможности связаться с ним и предоставить необходимую помощь.

В МИД пообещали ответить на задержание российских журналистов.

Ранее в МИД РФ заявили, что российские журналисты в Грузии мешают Западу.