В МИД пообещали ответить на задержание российских журналистов в Вашингтоне

Россия не оставит без реакции задержание российских журналистов в аэропорту США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

По данным внешнеполитического ведомства, в ночь на 29 октября в аэропорту Вашингтона была задержана съемочная группа МИЦ «Известия», которая должна была освещать президентские выборы в США. Несмотря на наличие разрешительных документов, местные правоохранительные органы изъяли у журналистов всю аппаратуру и средства связи, подвергли их многочасовому допросу.

Оператора группы В. Боровикова не пустили в страну, его въездная виза была аннулирована, мужчину отправили обратно в Россию. При этом представителям посольства РФ не позволили связаться с россиянином и оказать ему необходимое содействие.

«Мало того, пока весь этот произвол происходил, американская администрация не уведомила российских дипломатов, российское посольство в Вашингтоне о задержании граждан РФ», — добавила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что Россия расценивает произошедшее как грубое нарушение Соединенными Штатами своих обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ.

По словам дипломата, тот факт, что представители СМИ РФ заранее уведомили власти США о своих планах и получили разрешение на освещение выборов, говорит о показательном характере этой акции, стремлении продемонстрировать готовность в любой момент прибегнуть к репрессивному аппарату для перекрытия неудобной информации.

Подобные действия напрямую противоречат не только международным обязательствам США, но и положениям собственной конституции. Без надлежащей реакции с российской стороны произвол американских властей не останется, заявила Захарова.

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