Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД пообещали ответить на задержание российских журналистов в Вашингтоне

Захарова: США не уведомили РФ о задержании журналистов в аэропорту Вашингтона

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия не оставит без реакции задержание российских журналистов в аэропорту США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

По данным внешнеполитического ведомства, в ночь на 29 октября в аэропорту Вашингтона была задержана съемочная группа МИЦ «Известия», которая должна была освещать президентские выборы в США. Несмотря на наличие разрешительных документов, местные правоохранительные органы изъяли у журналистов всю аппаратуру и средства связи, подвергли их многочасовому допросу.

Оператора группы В. Боровикова не пустили в страну, его въездная виза была аннулирована, мужчину отправили обратно в Россию. При этом представителям посольства РФ не позволили связаться с россиянином и оказать ему необходимое содействие.

«Мало того, пока весь этот произвол происходил, американская администрация не уведомила российских дипломатов, российское посольство в Вашингтоне о задержании граждан РФ», — добавила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что Россия расценивает произошедшее как грубое нарушение Соединенными Штатами своих обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ.

По словам дипломата, тот факт, что представители СМИ РФ заранее уведомили власти США о своих планах и получили разрешение на освещение выборов, говорит о показательном характере этой акции, стремлении продемонстрировать готовность в любой момент прибегнуть к репрессивному аппарату для перекрытия неудобной информации.

Подобные действия напрямую противоречат не только международным обязательствам США, но и положениям собственной конституции. Без надлежащей реакции с российской стороны произвол американских властей не останется, заявила Захарова.

Ранее в МИД РФ заявили, что российские журналисты в Грузии мешают Западу

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами