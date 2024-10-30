Россиянам рассказали, как пережить шестидневную рабочую неделю

На этой неделе при стандартной пятидневке россияне будут работать на день больше. Такой график работы вреден, в том числе для психики, он может привести к переутомлению и соматическим заболеваниям, предупредила психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Это, к сожалению, не может положительным образом повлиять на организм и психоэмоциональное состояние трудящихся. Как для детей, так и для взрослых, это является «перегрузом»», — подчеркнула Дугенцова.

В этот период могут возникнуть психосоматические болезни, в том числе ОРВИ с высокой температурой. Причем школьники и студенты в меньшей степени ощутят такие последствия – они более привычны к учебе в субботу и более выносливы.

Чтобы пережить эту шестидневку, нужно договориться с самим собой, приняв ее как необходимость и настроиться. Также психолог посоветовала повесить перед собой «некую морковку» — это могут быть какие-то приятные дела, запланированные на выходные.

Напомним, эта рабочая неделя будет шестидневной и продлится до 2 ноября. Это связано с тем, что суббота, 2 ноября, была перенесена на 30 апреля этого года для создания непрерывных выходных с 28 апреля по 1 мая. Суббота, однако, будет сокращенным рабочим днем.

Ранее россиянам объяснили, как легально сократить шестидневную рабочую неделю в октябре.