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Россиянам объяснили, как легально сократить шестидневную рабочую неделю в октябре

Юрист Рыбакова: отпуск поможет сократить шестидневную рабочую неделю в октябре

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Shutterstock

Россияне могут сократить шестидневную рабочую неделю, которая запланирована на период с 28 октября по 2 ноября, за счет оформления отпуска или отгула за свой счет. Об этом «Москве 24» рассказала замруководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

Она уточнила, что шестидневка запланирована на конец месяца из-за переноса выходных дней с субботы, 2 ноября, на 30 апреля.

«В случае с отпуском за свой счет нужно заранее написать заявление на имя работодателя. Каких-то конкретных сроков в законе нет, но лучше сделать это не за один день и обязательно дождаться решения работодателя. Отдых могут предоставить, если у работника есть уважительные причины», — отметила эксперт.

По ее словам, в отпуске за свой счет не могут отказать работникам-пенсионерам, родителям, имеющим двух и более детей, и некоторым другим категориям граждан. Рыбакова также советует заранее уведомить работодателя о планах взять оплачиваемый отдых, чтобы он успел рассчитать и выплатить отпускные.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина до этого говорила, что сотрудникам необходимо эффективно планировать свое время, чтобы легко преодолевать шестидневную рабочую неделю.

Ранее россиянам рассказали, как шестидневка может сказаться на психике.

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