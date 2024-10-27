Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, которая пройдет с 28 октября по 2 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что суббота, 2 ноября, была перенесена на 30 апреля этого года. Это было сделано, чтобы создать непрерывные выходные, которые прошли с 28 апреля по 1 мая. Суббота будет сокращенным рабочим днем.

После граждан ожидает два выходных подряд — 3 и 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.

С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня, говорится в публикации.

До этого главный внештатный психолог Минздрава по Новгородской области Михаил Хорс рассказал, как четырехдневная рабочая неделя скажется на психике россиян.

По его мнению, если такое решение будет принято, в плане психического здоровья жителей мало что изменится, депрессия у сегодняшней работающей молодежи никуда не денется.

Короткая рабочая неделя мало связана с психологическим здоровьем. Для реального улучшения состояния россиянам нужно поработать над своими ожиданиями от жизни, считает Хорс.

Ранее россиянам рассказали, как можно перейти на четырехдневную рабочую неделю.