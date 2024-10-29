Российская пенсионерка захотела заработать на бирже и отдала мошенникам почти 1,4 млн рублей

В Петрозаводске 67-летняя женщина решила заработать на бирже и отдала мошенникам почти 1,4 млн рублей. Об этом сообщает Stolicaonego.ru.

По информации издания, пожилая женщина начала интересоваться возможностями дополнительного заработка и зарегистрировалась на бирже, заполнив специальную анкету с номером телефона. Затем с ней связался неизвестный, представившийся «финансовым аналитиком», который якобы занимается сопровождением инвесторов.

Злоумышленник убедил ее обменять рубли на доллары через специальный чат в мессенджере. Женщина последовала инструкциям афериста и отправила средства на указанные им счета. Россиянка также оформила два кредита, чтобы отправить эти деньги на эти же счета.

Однако ожидаемой прибыли от инвестиций не последовало, а злоумышленники перестали выходить на связь. Общий ущерб составил почти 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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