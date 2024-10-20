Старший брат выстрелил шестилетнему мальчику в живот из винтовки

В Кара-Сууйском районе Киргизии школьник случайно выстрелил из пневматической винтовки в младшего брата, металлическая пуля попала ребенку в живот. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Кыргызстан».

Инцидент произошел в окрестностях села Падаван, отец вместе с двумя сыновьями шести и 12 лет охраняли поле. Мужчина дал старшему мальчику пневматическую винтовку, чтобы тот отгонял бродячих собак.

В какой-то момент подросток по неосторожности произвел выстрел в младшего брата, пуля попала ему в живот. Отец сам доставил пострадавшего ребенка в больницу. В ходе обследования выяснилось, что инородное тело застряло в брюшной полости, мальчику провели операцию, он находится под медицинским наблюдением, угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

До этого в Ингушетии отец выстрелил в сына во дворе их дома. Юноша получил серьезную травму, его здоровью причинен тяжелый вред. По словам самого мужчины, в этот момент он чистил охотничье ружье и нанес молодому человеку травму случайно.

Ранее в Якутии юноша случайно выстрелил школьнику в голову.