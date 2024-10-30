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В Шереметьево аварийно сажают самолет из-за неисправности

Baza: в Шереметьево аварийно садится пассажирский самолет из-за неисправности

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Shutterstock

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Анталью, прямо сейчас совершает аварийную посадку в Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, экипаж подал сигнал о неисправностях. Предварительно, речь идет о проблемах с датчиком вентиляции в кабине пилота. На месте пожарные и скорая.

Этим утром в Хабаровском крае вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в 40 км от села Тугур. По информации источника телеканала РЕН ТВ, на борту воздушного судна находились 20 человек, включая трех членов экипажа.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины инцидента неизвестны.

26 октября вертолет санавиации Ми-2 разбился в Кировской области. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, они не выжили.

Ранее в США вертолет врезался в радиобашню.

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