Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа опасная болезнь, которая часто передается в детских коллективах

Врач Буланов: дети крайне чувствительны к менингококковой инфекции

close
Depositphotos

Дети, особенно в младших и ясельных группах, крайне чувствительны к менингококковой инфекции, вызывающей менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга). Это крайне опасное заболевание, заканчивающееся летальным исходом при отсутствии должного лечения. Об этом в беседе с РИАМО предупредил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов.

Он обратил внимание, что заболевание быстро распространяется именно в детсадовских группах, где дети постоянно контактируют друг с другом и пользуются общими игрушками.

«Для этой инфекции характерна очень опасная в эпидемиологическом плане форма, которая называется менингококковый назофарингит. Это самая легкая форма, которая симптоматически протекает как неосложненное ОРВИ и редко диагностируется. Именно в этом и заключается основная проблема», — отметил специалист.

Ключевую роль в предотвращении заболевания, по его словам, играет экстренная вакцинация, защищающая как больных, так и бессимптомных носителей. Врач посоветовал при появлении у ребенка симптомов респираторного заболевания делать лабораторные тесты, позволяющие быстро выявить менингококковую инфекцию.

Ведущий научный сотрудник отдела вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФГБУ «Детский научно-клинический центр» ФМБА Алла Вильниц до этого говорила, что заболеть менингитом может каждый, но в группе особого риска — дети до 5 лет включительно, пожилые люди (старше 70 лет), а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.

Несмотря на распространенное мнение о том, что здоровый образ жизни, крепкий иммунитет и наличие в гардеробе головных уборов могут уберечь от беды, единственным способом защититься от менингококковой инфекции сегодня является вакцинация, подчеркнула эксперт.

Ранее в Красноярском крае семья заразилась менингитом после купания в открытом бассейне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами