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В сибирском городе семья заразилась менингитом после купания в открытом бассейне

Под Красноярском ребенок заболел менингитом после купания в бассейне

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Красноярском крае девочка попала в больницу с подозрением на тяжелую инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди» со ссылкой на отца ребенка.

Как рассказал мужчина, он и другие члены семьи почувствовали недомогание спустя несколько дней после купания в открытом бассейне в Дрокино. В больницу забрали двух дочерей мужчины с жаром и жалобами на сильные головные боли, у одной из них подтвердился менингит. С похожими симптомами за помощью обратилась супруга красноярца — женщину оставили на амбулаторном лечении.

По словам мужчины, врачи дали понять, что инфекцию его родственники подхватили в воде.

В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили факт заболеваемости ребенка, посещавшего бассейн в Емельяновском районе, энтеровирусным менингитом, и заявили, что начали эпидемиологическое расследование.

Ранее врач рассказала, какие прививки стоит сделать детям летом.

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