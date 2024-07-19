Реабилитация после менингита может идти всю жизнь, заявила врач

Нейроинфекции — это большая группа инфекционных заболеваний, поражающих центральную и периферическую нервные системы человека. Различные микроорганизмы, такие как бактерии, вирусы, грибки и другие патогены, могут проникать в ткани головного мозга, спинного мозга или периферических нервов, тем самым нарушая нормальное функционирование нервной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказала Алла Вильниц, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФГБУ «Детский научно-клинический центр» ФМБА.

«В большинстве случаев своевременная диагностика и правильная терапия позволяют спасти жизнь пациента, минимизировать риск развития осложнений. Однако при некоторых формах нейроинфекций летальность остается достаточно высокой. По статистике, инфекционные поражения центральной нервной системы достигают 40% в структуре неврологической заболеваемости. К основным вариантам нейроинфекций относят энцефалит, ботулизм, полиомиелит и другие заболевания, но наиболее опасным специалисты называют менингит», — объяснила она.

Заразиться менингококковой инфекцией может каждый, но в группе особого риска — дети до 5 лет включительно и пожилые люди (старше 70 лет), а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.

«Впрочем, при неблагоприятном стечении обстоятельств и развитии тяжелой формы эта инфекция может привести к летальному исходу любого человека. Дело в том, что своевременная диагностика менингококковой инфекции — крайне сложная задача, поскольку ее первые симптомы (повышение температуры, рвота) могут быть схожи с обычной респираторной инфекцией или отравлением. Меж тем в случае менингококковой инфекции каждый час на счету — болезнь протекает стремительно и может привести к летальному исходу в течение суток», — сказала врач.

Кроме того, если пациент спасен, то дальнейшее лечение этого заболевания — длительное, сложное и дорогостоящее. После выписки пациентам годами необходимо наблюдение у терапевта и невролога: по данным ВОЗ, у каждого пятого перенесшего бактериальный менингит могут наблюдаться долгосрочные последствия заболевания. К ним относятся головные боли, проблемы со сном, судороги, нарушения речи, нарушения памяти и трудности в общении. До 70% нуждаются в длительной реабилитации — иногда она может длиться всю оставшуюся жизнь.

«Применение современных методов терапии генерализованной формы менингококковой инфекции с использованием новейших технологий позволяет снизить летальность, но, к сожалению, не предотвращает инвалидизацию. А последствия заболевания крайне тяжелые — физические, неврологические, психологические. Это касается не только самих пациентов, но и членов их семьи, на которых ложится уход за больным. Мы, врачи, настоятельно рекомендуем привиться от этой опаснейшей инфекции всем, кто этого не сделал. В зоне риска — малыши до 5 лет и подростки от 12 до 18 лет», — рассказала Вильниц.

Несмотря на распространенное мнение о том, что здоровый образ жизни, крепкий иммунитет и наличие в гардеробе головных уборов могут уберечь от беды, единственным способом защититься от менингококковой инфекции сегодня является вакцинация. Она рекомендована детям с девяти до 23 месяцев двукратно.

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