Следователи задержали подозреваемых в экстремизме и вербовке заключенных. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.

Фигуранты уголовного дела, возбужденного по статьям об организации экстремистского сообщества и вербовки или вовлечении в деятельность экстремистского сообщества, были задержаны в Санкт-Петербурге, а также в Московской, Иркутской, Архангельской областях и в Красноярском крае.

По версии следствия, в 2023 году они создали сообщество в интернете, в рамках которого размещали информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды в отношении отдельных категорий граждан и силовиков.

Одна из участниц этой группы, заявили в СК, занималась размещением информации с целью вовлечения иных лиц в деятельность сообщества. В результате «проводимой пропаганды» заключенные и арестованные применяли физическое насилие по отношению к другим лицам.

Выйти на их след удалось в результате совместных мероприятий ФСИН и ФСБ. Проведены обыски, в том числе по местам жительства фигурантов, допрашиваются свидетели.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

10 октября следователи провели обыски в московском хостеле в рамках расследования дела об экстремизме, в отдел полиции доставили более 530 иностранцев.

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