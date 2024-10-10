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Обыски прошли в хостеле в Москве в рамках расследования дела об экстремизме

На юго-западе Москвы обыскали хостел, где находилось более 530 иностранцев

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следователи провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, в отдел полиции доставлено более 530 иностранцев. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУСК по столице.

По данным Следственного комитета РФ, допущено нарушение миграционного законодательства в хостеле, расположенном на Новоясеневском проспекте.

Все 530 иностранцев будут проверены на соблюдение миграционного законодательства, а также на возможное совершение иных правонарушений.

Также руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, добавили в ведомстве.

В сентябре сообщалось, что в Калининграде супруги открыли хостел и незаконно прописали в нем 358 мигрантов. Россиянам предъявили обвинение по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору» УК РФ.

Незадолго до этого следователи провели обыски в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы. Действия были проведены в рамках дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее в Екатеринбурге после рейда недавно получившие паспорт РФ иностранцы попали в военкоматы.

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