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В Петербурге упавший на двухлетнюю девочку шкаф отправил ее в реанимацию

«Фонтанка»: в Петербурге упавший шкаф отправил двухлетнюю девочку в реанимацию

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Depositphotos

В Петербурге двухлетняя девочка попала в реанимацию, когда на нее по недосмотру няни упал шкаф. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 28 октября на севере города в Юнтолово, где двухлетняя девочка проживает с отцом. Мужчина оставил ее с няней, и в это время на ребенка упал шкаф — точные обстоятельства произошедшего не уточняются.

После случившегося пострадавшую девочку на машине скорой помощи доставили в детскую больницу святой Марии Магдалины. Врачи оценили состояние ребенка как тяжелое. У нее диагностировали ушибы грудной клетки, переломы ключицы и височной кости. Малолетнюю поместили в отделение реанимации.

До этого в Петербурге девочка упала на детской площадке и попала в реанимацию с разрывом селезенки. Школьница споткнулась и ударилась о деревянную горку, упав с высоты собственного роста.

Ранее в Сочи трехлетний мальчик упал с третьего этажа и напоролся на арматуру.

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