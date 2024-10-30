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В Сочи трехлетний мальчик упал с третьего этажа и напоролся на арматуру

В Сочи врачи спасли ребенка, который напоролся на арматуру, упав с балкона

В Краснодарском крае трехлетний мальчик упал с балкона, потянувшись за игрушкой. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в частном доме, трехлетний мальчик играл на балконе третьего этажа и случайно уронил вниз машинку. Ребенок решил достать игрушку, не удержался и упал с высоты. Он приземлился на кусок арматуры, которая вонзилась ему в бок.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, мальчик прооперирован. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным kp.ru, в момент произошедшего в доме находилась мать с двухмесячным младенцем, женщина отвлеклась на кормление ребенка.

До этого сообщалось, что во Владикавказе родители ушли, оставив дома детей, они выпали из окна квартиры на четвертом этаже на глазах у соседей. Брата и сестру доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Следователи, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что в помещении, где живут дети, царит антисанитария. При этом стекло в оконном проеме заменял скотч.

Ранее восьмилетнего мальчика вытолкнул из окна четвертого этажа его старший брат.

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