В Петербурге девочка упала на детской площадке и попала в реанимацию с разрывом селезенки

В Петроградском районе Петербурга девятилетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после падения на детской площадке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах домов по Первомайской улице, в медицинское учреждение была доставлена девятилетняя девочка. Врачи диагностировали у ребенка закрытую травму живота и разрыв селезенки, пострадавшая находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, 26 октября школьница находилась на детской площадке, споткнулась и ударилась о деревянную горку, упав с высоты собственного роста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге подростков задержали за стрельбу по школьницам. Молодые люди несколько раз выстрелили по девушкам 14 и 16 лет, которые находились на детской площадке.

Ранее тульский первоклассник упал со школьного снаряда вниз головой и попал в больницу.