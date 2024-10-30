В Новосибирске будут лишать полномочий депутатов-иноагентов

Совет депутатов города Новосибирска проголосовал за лишение полномочий депутатов-иноагентов. Об этом пишет Ura.ru.

Изменение в устав города приняли во время сессии в двух чтениях.

По данным издания, сейчас в городском совете работают признанные иноагентами депутаты Антон Картавин и Светлана Каверзина. Теперь решение о лишении их полномочий рассмотрит сессия Совета депутатов города.

Подобное решение принял Государственный совет Коми. Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата от КПРФ Виктора Воробьева с 11 ноября. Председатель госсовета Сергей Усачев напомнил, что полномочия представителей публичной власти по закону от 15 мая 2024 года прекращаются досрочно, если в течение 180 дней с момента вступления закона в силу их не исключат из реестра иноагентов.

В начале октября Роскомнадзор объяснил маркировку исполнителей-иноагентов на музыкальных сервисах. Как отметили в пресс-службе, стриминговые сервисы и правообладатели обязаны выполнять российское законодательство и обеспечивать возможность маркировки материалов артистов, которым присвоен статус иноагента.

Ранее депутата Госдумы лишили полномочий из-за перехода на новую работу.