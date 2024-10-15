Депутата ГД лишили полномочий из-за перехода на новую работу

Депутаты Госдумы досрочно лишили полномочий своего коллегу Дмитрия Хубезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Хубезова Дмитрия Анатольевича», — говорится в документе.

Основанием для увольнения называют заявление самого Хубезова о сложении полномочий парламентария. Отмечается, что теперь уже бывший депутат переходит на новую работу.

Хубезов возглавит минздрав Республики Алтай, а также займет должность замглавы регионального правительства по запросу главы республики Андрея Турчака.

Экс-парламентарий стал депутатом Думы в 2021 году и был председателем комитета по охране здоровья. В июне 2023 года Хубезов подавал документы в военкомат Кунцевского района Москвы для отправки в зону боевых действий на Украине.

3 октября стало известно, что Турчак назначил участника специальной военной операции (СВО) на Украине, Героя России Амыра Аргамакова сенатором от Алтая.

Ранее сообщалось, что губернатор ХМАО на треть обновил состав правительства.