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Депутата ГД лишили полномочий из-за перехода на новую работу

Госдума прекратила полномочия переходящего на новую работу депутата Хубезова

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Госдумы досрочно лишили полномочий своего коллегу Дмитрия Хубезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Хубезова Дмитрия Анатольевича», — говорится в документе.

Основанием для увольнения называют заявление самого Хубезова о сложении полномочий парламентария. Отмечается, что теперь уже бывший депутат переходит на новую работу.

Хубезов возглавит минздрав Республики Алтай, а также займет должность замглавы регионального правительства по запросу главы республики Андрея Турчака.

Экс-парламентарий стал депутатом Думы в 2021 году и был председателем комитета по охране здоровья. В июне 2023 года Хубезов подавал документы в военкомат Кунцевского района Москвы для отправки в зону боевых действий на Украине.

3 октября стало известно, что Турчак назначил участника специальной военной операции (СВО) на Украине, Героя России Амыра Аргамакова сенатором от Алтая.

Ранее сообщалось, что губернатор ХМАО на треть обновил состав правительства.

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