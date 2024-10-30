Жительница Курской области погибла, прикрывая собой свою дочь во время обстрела жилого дома со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом мать подруги жертвы в качестве свидетеля рассказала на допросе у военных следователей Следственного комитета России, сообщает РИА Новости.

По словам женщины, инцидент произошел в поселке Теткино. Она отметила, что с 2023 года ВСУ наносили удары по поселку каждый день, а в текущем году — «днями и ночами».

«Подруга и одноклассница моей покойной дочери... в квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь», — сказала женщина.

Она также заявила, что украинские военные несколько раз били по детскому дому в Теткино.

16 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание международных организаций на гуманитарные последствия нападения ВСУ на Курскую область.

Дипломат также рассказала о созданных украинской армией в российском приграничье концлагерях. По ее словам, за колючей проволокой «в нечеловеческих условиях» содержится свыше 1100 человек, среди которых более 40 детей.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее житель Суджи рассказал о жестокости наемников ВСУ.