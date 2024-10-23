Сменивший пол участник СВО рассказал о боях под Киевом

Сменивший пол участник СВО Максим Перов (ныне Максин Перова) рассказал о боях под Киевом. Его историю приводит YouTube-канал «БОГЕМАLIVE».

По словам Максин, в первые дни СВО ей удалось покинуть Киевскую область с общей воинской колонной, в то время как бойцам других подразделений приходилось эвакуироваться.

«Назвать эвакуацией [отход] сложно. Кто-то прямо эвакуировался, кто-то отходил с основной колонной войск, группировкой всей», — рассказал он.

По словам Перовой, после отхода из-под украинской столицы российские войска растягивались «по всему фронту, который подготовлен был с 2015 года».

«Летняя кампания 2022 года — к этому времени многие уже получили боевой опыт и поняли, зачем и как, что делают. Но до этого была такая немножко тряска, потому что воевавших мало кого было», — поделился впечатлениями трансгендер-ветеран СВО.

За время службы в рядах ВС РФ Перова была трижды награждена медалями мужества.

Ранее в МО предложили давать добровольцам статус ветерана с момента вступления в СВО.