На побережье Камчатки ожидается подтопление прибрежных участков

В районе села Никольского в Алеутском муниципальном округе Камчатского края ожидается подтопление пирса и прибрежных участков. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

По информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подтопление ожидается 30 октября в период с 12:00 по местному времени (03:00 мск) до 15:00 по местному времени (06:00 мск). Высота волн в акватории возле берега при этом будет составлять от четырех до пяти метров.

Ожидается, что такая ситуация сохранится до 17:00 (08:00 мск) среды. Специалисты рекомендуют жителям не выходить и не выезжать в это время на побережье и следить за тем, где находятся их дети. В то же время в Главном управлении МЧС отметили, что подтопление прибрежных участков не представляет опасности для населенного пункта.

28 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что в четырех регионах России на этой неделе ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Метеоролог уточнил, что речь идет о Камчатке, Красноярском крае, Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Ранее на Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа на единственной птицефабрике.