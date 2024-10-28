Названы регионы РФ, где на этой неделе прогнозируется мокрый снег

Мокрый снег и сильный ветер ожидаются на этой неделе в четырех регионах России. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он уточнил, что речь идет о Камчатке, Красноярском крае, Архангельской области и Ненецком автономном округе.
«На юге Камчатки в ближайшие дни пройдут дождь, мокрый снег», — отметил синоптик.
По его словам, на дорогах ожидается гололед. Сила ветра превысит 25 метров в секунду.
Вильфанд рассказал, что на севере Красноярского края пройдет холодный фронт, который принесет снегопады, метель и ветер до 21 м/с.
Руководитель Гидрометцентра уточнил, что в перечень регионов с неблагоприятными погодными условиями на предстоящей неделе попадет также Архангельская область и Ненецкий автономный округ.
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