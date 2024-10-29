Стало известно число составленных административных дел после схода жителей Коркино

Сотрудники полиции составили 30 административных дел после народного схода жителей Коркино в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Свыше 400 полицейских обеспечивают правопорядок на территории Коркинского муниципального округа», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что усиленные наряды полиции патрулируют улицы Коркино, чтобы не допустить возможных преступлений.

До этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что ситуация в Коркино нормализовалась, в области создана комиссия по наведению комплексного порядка.

Волнения в городе Коркино Челябинской области начались 24 октября. Люди вышли на улицы после того, как в населенном пункте расправились над местной жительницей Еленой Сарафановой. Женщина занималась частным извозом, и у нее остались двое детей. Подозреваемыми стали двое представителей цыганской диаспоры, одного из которых арестовали на два месяца.

Ранее появилось видео с подозреваемым в стрельбе по жителям Коркино.