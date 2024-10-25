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СК РФ показал видео с подозреваемым в стрельбе по жителям Коркино

СК РФ опубликовал кадры задержания подозреваемого в стрельбе в Коркино

Сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу жителя Челябинской области, подозреваемого в покушении на двух мужчин. Видео, на котором запечатлено его задержание, появилось в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

В ведомстве пояснили, что речь идет о 58-летнем мужчине, против которого возбудили уголовное дело по статье о покушении.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании <...> меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК РФ.

24 октября в Коркино были стянуты наряды полиции в связи с народным сходом, организованным после расправы над местной жительницей Еленой Сарафановой. Женщина работала в такси.

В совершении преступления подозревают двух представителей цыганской диаспоры в возрасте 19 и 17 лет. На этом фоне разгневанные граждане пришли к домам цыган, поэтому стражам порядка пришлось оцепить здания. Но в какой-то момент из окна одного из домов прозвучали выстрелы, в ответ люди из толпы начали бросать в здание камни и подожгли как минимум две постройки.

По последней информации, в результате беспорядков в отделение полиции были доставлены более 50 человек. Правоохранители задержали как участников демонстрации, так и представителей цыганской диаспоры.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на произошедшее в Коркино.

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Погромы в Коркино
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