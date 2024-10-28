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Губернатор Челябинской области заявил о нормализации ситуации в Коркино

Губернатор Текслер: ситуация в Коркино нормализовалась

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РИА Новости

Ситуация в Коркино нормализовалась, в области создана комиссия по наведению комплексного порядка. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперштаба по ситуации на территории, передает Telegram-канал «Пул №74».

«По информации ГУ МВД, за прошедшую ночь не зарегистрированы сообщения и заявления по факту противоправных действий. Можно сделать вывод о нормализации ситуации», — сказал он.

Текслер также сообщил о создании некой «комиссии по наведению комплексного порядка», которую возглавил заместитель губернатора Алексей Фартыгин.

Волнения в городе Коркино Челябинской области начались 24 октября. Люди вышли на улицы после того, как в населенном пункте расправились над местной жительницей Еленой Сарафановой. Женщина занималась частным извозом, и у нее остались двое детей. Подозреваемыми стали двое представителей цыганской диаспоры, одного из которых арестовали на два месяца.

Ранее появилось видео с подозреваемым в стрельбе по жителям Коркино.

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