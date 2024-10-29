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Найденное в Запорожской области малайзийское удостоверение проверят на подлинность

МИД Малайзии проверяет информацию о найденном в Запорожской области удостоверении

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Depositphotos

Министерство иностранных дел Малайзии проверяет подлинность удостоверения личности, которое нашли в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.

«Приняли к сведению сообщение о том, что MyKad (малайзийское удостоверение личности — «Газета.Ru») и <…> водительские права были найдены в Левадном», — отметили в МИД.

В заявлении дипведомства отметили, что подтвердить подлинность этой информации пока невозможно. В МИД попросили СМИ и общественность воздержаться от каких-либо предположений.

До этого в соцсетях опубликовали фотографии документов гражданина Малайзии, которые обнаружили на Украине. Ведомство посоветовало малайзийцам проявлять тщательно обеспечивать собственную безопасность за границей.

13 октября стало известно, что российские солдаты прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского фронта и подняли флаг над окраинами села Левадное.

Ранее в Брянской области ликвидировали американского разведчика.

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