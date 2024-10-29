Российские военные за сутки спасли 18 жителей курского приграничья

Российские солдаты за сутки спасли 18 жителей курского приграничья. Об этом сообщило правительство Курской области в своем Telegram-канале.

По его данным, были спасены пять человек из Суджанского района, десять — из Глушковского. Еще двух человек спасли в Кореневском районе.

В областном правительстве также уточнили, что в числе спасенных есть один житель Большесолдатского района. Все освобожденные люди находятся в безопасности, им оказывают необходимую помощь.

В середине октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца установить местонахождение или посетить людей, которые пропали в Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она рассказала, что в ее аппарат поступили обращения от жителей региона по поводу поиска родных и целых семей.

Ранее иностранные журналисты незаконно проникли в курское приграничье.