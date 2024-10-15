Россия попросила Украину установить местонахождение пропавших жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца установить местонахождение или посетить людей, которые пропали в Курской области после вторжения украинских войск. Об этом она сообщила РИА Новости.

Она рассказала, что в ее аппарат поступили обращения от жителей Курской области по поводу поиска родных и целых семей. В данный момент она активно занимается этим вопросом.

«Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и, если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся», — сказала Москалькова.

Омбудсмен накануне сообщала, что попросила Лубинца назвать число жителей Курской области, которые были насильно вывезены из региона.

По ее данным, из Курской области эвакуированы более 112 тыс. человек, 12 тыс. находятся в пунктах временного размещения и в социальных учреждениях. Еще около 40 тыс. человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

Ранее жители Курской области рассказали, как им пришлось бежать от ВСУ в первые дни атаки.