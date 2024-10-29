Зеленского привлекут к рассмотрению иска о проведении президентских выборов

Суд решил привлечь президента Украины Владимира Зеленского к рассмотрению иска к украинскому парламенту с требованием назначить выборы в стране. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Постепенно движемся по моему иску к Верховной Раде с требованием назначить выборы президента Украины», — отметил парламентарий.

Дубинский напомнил, что Кассационный админсуд в составе Верховного суда уже принял два промежуточных решения. Он подчеркнул, что судебная инстанция отказала неуполномоченному представителю аппарата Верховной рады в ходатайстве о закрытии дела.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

19 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями СМИ стран БРИКС назвал лидера Украины Владимира Зеленского «главой киевского режима».

Ранее Путин заявил о невозможности вернуть легитимность Зеленского.