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Путин назвал Зеленского «главой киевского режима»

Путин назвал президента Украины Зеленского «главой киевского режима»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями СМИ стран БРИКС назвал лидера Украины Владимира Зеленского «главой киевского режима». Об этом передает ТАСС.

«Совсем недавно же глава этого киевского режима, когда был в Нью-Йорке, опять публично заявил: «Не будем вести никаких переговоров»», — отметил Путин, говоря о Зеленском, который снова выступил против переговоров с Россией.

Российский лидер обратил внимание на то, что Киев «не считает возможным вести переговоры», а «просто формулирует какие-то свои требования».

«Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле. Вот и все», — добавил Путин.

Накануне Зеленский вновь высказался против переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта, но выразил готовность включить в «мирный план» предложения Китая, Бразилии и других стран. Он добавил, что остановке российско-украинского конфликта могут способствовать Китай, Индия, США и Саудовская Аравия.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее Путин заявил о невозможности вернуть легитимность Зеленского.

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