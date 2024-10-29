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Силовая мобилизация в Черкассах попала на видео

Издание «Страна.ua» опубликовало видео силовой мобилизации в Черкассах

Силовая мобилизация жителя города Черкассы, расположенного в центральной части Украины, попала на видео. Ролик появился в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

На кадрах можно увидеть, как несколько человек в военной форме придавливают к земле неизвестного мужчину. Все происходит прямо на проезжей части, при этом за действиями предполагаемых сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) наблюдает как минимум один полицейский. Страж порядка разговаривает с кем-то по телефону и не пытается помочь обездвиженному гражданину.

Обстоятельства инцидента в материале не уточняются.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию в стране еще на 90 дней. Как рассказал член парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), особый режим будет действовать до 7 февраля 2025 года.

До этого бывший украинский президент Леонид Кучма заявил, что среди граждан государства усиливается недовольство из-за роста темпов мобилизации. Чиновники обвиняют рядовых жителей в недостаточной готовности защищать страну, при этом люди призывают власти «показать пример и начать с себя».

Ранее на рынке в Житомирской области Украины предприниматели отбили мужчину у сотрудников ТЦК.

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