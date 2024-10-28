На украинском рынке предприниматели отбили мужчину у военкомов и попали на видео

В Житомирской области украинцы отбили молодого мужчину от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и попали на видео. Кадры публикует «Страна.ua».

«На рынке в поселке городского типа Любар представители ТЦК и полиция пытались утащить парня, но местные предприниматели его отбили», — подписаны кадры.

На предоставленной видеозаписи мужчину пытаются скрутить несколько сотрудников ТЦК на рынке, однако за него вступаются местные торговцы, после чего начинается непродолжительная драка. Под нецензурную брань украинцы успешно отбивают мужчину, который скрывается в толпе.

Все чаще сообщается о силовых методах мобилизации на Украине. Так, 26 октября, жители Одессы устроили бунт против сотрудников территориального центра комплектования, которые пришли с облавой на местный рынок. Подробнее об этом - в материале «Газеты.Ru».

До этого сообщалось, что украинские суды начали наказывать сограждан за съемки силовой мобилизации в ряды Вооруженных сил с последующим выкладыванием записей в интернет.

Ранее Зеленский решил продлить военное положение и мобилизацию на Украине.