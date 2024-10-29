Воспитателей частного детсада в Подмосковье уличили в жестоком обращении с детьми

В Подмосковье местные жители заявили о жестоком обращении с детьми в частном детском саду. Видео, подтверждающее их подозрения, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Недавно жители деревни Голубое в городском округе Солнечногорск записали на камеру, как одна из сотрудниц «Cosmo сада» обращается с двумя маленькими подопечными прямо на улице.

Женщина грубо схватила и тащила детей по асфальту с дневной прогулки. Воспитатель не обращала внимания на детский плач, который привлек свидетелей.

Местные утверждают, что работники детсада уже не раз заставляли убедиться в своем непрофессионализме, и надеются на вмешательство компетентных органов.

Накануне стало известно, что в астраханском центре помощи детям издеваются над воспитанниками. Директор учреждения просит воспитателей жестче обращаться с несовершеннолетними и без причины отправляет тех в психиатрическую больницу. Источник уверен, что женщина сознательно «губит детей», при этом будучи готовой ради этого пойти на подлог и подделку документов. Она лишь запугивает недовольных своими связями и прямо говорит, что ненавидит подопечных.

Ранее пятилетняя девочка пропала после того, как воспитатели отдали ее незнакомке.