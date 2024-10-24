Воспитанники коррекционного детского центра в РФ пожаловались на избиения воспитательницы

В Уфе разгорается скандал вокруг коррекционного центра «Радуга», где воспитанники обвинили одного из педагогов в рукоприкладстве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации канала, информация о насилии над детьми просочилась за пределы учреждения благодаря Камиле Загировой, одной из бывших сотрудниц центра. Женщина утверждает, что, устроившись на работу в организацию, узнала о том, что ее коллега плохо обращается с детьми. В распоряжении канала есть видео с одним из воспитанников, который рассказывает о случаях жестокости со стороны педагога. Также мальчик говорит об угрозах воспитателя «превратить их жизнь в ад» в случае, если об избиениях узнают посторонние.

«Дети все больные, это коррекционный детский центр. Я видела уже последствия ее рукоприкладства — как с забинтованной головой один ходил ребенок с ДЦП», — поделилась Загирова.

Женщина отметила, что ее коллега якобы избивает детей в туалете, где нет камер. Узнав о проблеме, поделилась уфимка, она обратилась к директору организации, но вместо поддержки получила предложение написать заявление об увольнении. Покинув свою должность, педагог пошла в Следственный комитет.

Воспитательница, которую обвиняют в противоправных действиях, все отрицает и заявляет, что детей подговорили.

В пресс-службе республиканской прокуратуры прокомментировали заявления педагога. В ведомстве подчеркнули, что проводят проверку соблюдения законодательства о надлежащих методах воспитания детей из коррекционной организации.

Ранее в Москве в коррекционной школе избили 10-летнего учащегося.