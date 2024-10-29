Локализован пожар на складе удобрений в Долгопрудном

Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном локализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

«Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 1300 квадратных метров», — заявили в пресс-службе министерства.

Днем во вторник, 29 октября, в МЧС России сообщили, что пожар произошел в административном здании в городе Долгопрудном, расположенном в Московской области. В заявлении уточнялось, что строение используется как склад для удобрений. Охвативший постройку огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 60 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Находящимся на месте ЧП сотрудникам экстренных служб приходится работать в условиях сильного задымления, на складе зафиксировали высокую пожарную нагрузку. Кроме того, огонь со склада в Долгопрудном перекинулся на соседнее здание.

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